Melania Trump: il suo make up look "over 50” è già tendenza

Glamour, iper curata e rassicurante, il beauty look della 54enne ex modella slovena naturalizzata statunitense, terza moglie del tycoon più potente d’America, è stato definito dalla stampa Usa stile "Mar-a-Lago" e si contraddistingue per determinati standard. Innanzitutto, per il ricorso (mai ufficialmente ammesso) a trattamenti estetici più o meno invasivi che contemplano l’utilizzo di botox, filler, impianti alle guance, ritocchi a naso, labbra e zigomi. La pelle appare tesa e levigata, lo sguardo “da gatta” è ottenuto dal trucco smokey eyes e dalle lunghe ciglia finte, la bocca è carnosa e volumizzata. A caratterizzare un’estetica che accomuna anche il resto dello staff femminile che circonda il presidente statunitense Donald Trump è anche l’hairstyle. I capelli sono biondi, in varie tonalità (dal balayage platino al castano), lunghi e generalmente pettinati a onde. Sempre perfetta anche la manicure, alla francese o dalle unghie laccate in nuance naturali o più vistose. In particolare, secondo Gary Linkov, chirurgo maxillo-facciale di New York, Melania Trump avrebbe speso nel corso dei decenni oltre 200mila dollari in trattamenti estetici, tra cui un lifting facciale da 50mila dollari.