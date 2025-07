“The Italian Collection”, Azimut AHE e Ferrari insieme per l’eccellenza

Il rosso Ferrari incontra l’oro della finanza d’eccellenza. Nella prestigiosa sede di Fiorano del Cavallino , Azimut, gruppo leader indipendente nell’Asset Management, Wealth Management, Investment Banking e nel Fintech, presente in 20 Paesi, ha infatti ospitato la seconda tappa di“ The Italian Collection", format di incontri per raccontare un nuovo modo di investire nell'economia reale.