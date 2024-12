Angelina Jolie regina dello stile demure: i suoi look "easy chic"

Elogio della semplicità. Angelina Jolie ha recentemente rivelato di avere "un armadio piccolo", di non avere attaccamento alle cose, di regalarne molte. Alla vigilia dell'arrivo nelle sale italiane di "Maria", il film di Pablo Larraín in cui interpreta la Callas (in uscita il primo gennaio prossimo), abbiamo passato in rassegna alcuni suoi look "easy chic" e la incoroniamo regina incontrastata dello stile "demure".