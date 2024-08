Angelina Jolie a Venezia 81: il make up look strega il red carpet

Quarantanove anni compiuti lo scorso giugno, l’attrice statunitense (che è anche regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica) è apparsa sorridente e radiosa. Per il suo arrivo al Lido, ha optato per un make up look dall’effetto molto naturale, minimal ma impeccabile. Per il red carpet, un trucco luminoso e deciso: labbra di un rosso scarlatto brillante e sguardo reso ancora più magnetico da un tratto continuo di eyeliner.



Angelina Jolie: i suoi beauty look dall’eleganza sofisticata e ricercata - La star californiana è, infatti, anche il volto della nuova campagna per il rossetto Runway Lip Color di Tom Ford, curata da Mert Alas e Marcus Piggott, che sarà lanciata il 3 settembre prossimo. Pioniera instancabile, guida la sua carriera con forza, fiducia e dedizione totale all'auto-espressione. Vincitrice di un Academy Award, un Golden Globe e un Tony Award, Angelina Jolie Voight – questo il suo nome completo – si è affermata come icona globale nel cinema, nel teatro e nella moda. Oltre ad essere un’artista di successo, utilizza la sua influenza per sostenere cause umanitarie, dedicandosi da oltre 20 anni ai rifugiati e ai diritti umani. Inoltre, come imprenditrice nel mondo della moda, ha recentemente fondato Atelier Jolie, un centro per artisti che incoraggia le persone a partecipare alla creazione di capi sostenibili.