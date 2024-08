Angelina Jolie è arrivata a Venezia, dove ha partecipato alla conferenza stampa della Mostra del Cinema per il film "Maria" di Pablo Larraín, in cui interpreta la leggendaria soprano Maria Callas. La Jolie, in abito nero, ha posato per i fotografi insieme ai membri del cast Pierfrancesco Favino e Alba Rohrwacher e al regista cileno, prima di firmare autografi ai fan in attesa