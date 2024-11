Usa 2024, Kamala Harris e i "power suit": il significato dei look

Mamma indiana, papà giamaicano, Kamala Harris è nata il 20 ottobre del 1964 a Oakland, in California. È stata la prima donna a raggiungere la vicepresidenza degli Stati Uniti. Una curiosità che risale alla cerimonia di insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden come presidente, nel gennaio 2021. Kamala Harris, per l'occasione, ha indossato un cappottino viola: un look che sembrava richiamare quello indossato da Lisa nella puntata de "I Simpson" in cui la secondogenita di Homer e Marge diventa la prima presidente donna degli Usa. Online e sui social non è mancato chi l'ha definita una "profezia".