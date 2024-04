Come indossare le perle e abbinarle senza l'effetto "vecchia zia"

Collana e gioielli di perle: quando indossarli

Le perle funzionano in tutte le occasioni. Dalla forma sferica o a goccia, si sposano bene - naturalmente - con i look più eleganti e sofisticati ma anche con gli outfit casual. Indicatissime per colloqui di lavoro, riunioni e pranzi d'affari, comunicano fiducia ed equilibrio. Il trucco per scongiurare l'effetto "vecchia zia" è di indossarle nel quotidiano.