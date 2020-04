Melania Trump, cinquant’anni e un amore speciale per le scarpe

Melania Trump, cinquant’anni e l'amore speciale per le scarpe Afp 1 di 29 Afp 2 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 29 di 29 Afp 10 di 29 Afp 11 di 29 Afp 12 di 29 Afp 13 di 29 Afp 14 di 29 Afp 15 di 29 Afp 16 di 29 Afp 17 di 29 Afp 18 di 29 Afp 19 di 29 Afp 20 di 29 Afp 21 di 29 Afp 22 di 29 Afp 23 di 29 Afp 24 di 29 Afp 25 di 29 Afp 26 di 29 Afp 27 di 29 Afp 28 di 29 Ufficio stampa 29 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’augurio è che non si ripeta quanto accaduto due anni fa. Quando il marito, Donald Trump, ammise candidamente di non aver avuto il tempo di prenderle un regalo. Domenica 26 aprile Melania Trump compie cinquant’anni. Ex modella di origini slovene, naturalizzata statunitense, moglie del presidente, costantemente sotto osservazione. Non c’è abito o accessorio che sfugga all’attenzione dei media e degli appassionati di moda. Icona di stile, ha una grande passione per le scarpe…