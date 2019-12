Moda donna, tacchi che passione! I trucchi per resistere al dolore

Croce e delizia. Passione e timore. Sacrificio e nemesi. Quando si parla di donne e di tacchi alti le associazioni appaiono fin troppo scontate. Perché le scarpe più seducenti per antonomasia, che regalano altezza e un’andatura sinuosa e ricca di fascino, comportano d’altro canto anche scomodità e, addirittura, vero e proprio dolore. Come fare allora a riuscire a sopportare di quelli a spillo o a stiletto? Tutto è possibile grazie a qualche piccolo accorgimento che consente di non doverci rinunciare…

CON LE ALI AI PIEDI - Innanzitutto, un buon plantare all’interno della scarpa aiuta il piede a mantenere una certa stabilità. Ottimi anche i cuscinetti in gel o in silicone, perché consentono al peso di scaricare meglio e di non ‘scivolare’ nella parte anteriore della calzatura. Un altro piccolo trucco potrebbe essere quello di legare terzo e quarto dito con del nastro chirurgico, così da scaricare la terminazione nervosa responsabile della sensazione di dolore e aumentare la resistenza sui tacchi alti. Inoltre, è cosa buona camminare scalze appena possibile e praticare yoga e massaggi ai piedi, per rilassarli. Anche piccoli esercizi come far rotolare una pallina o un oggetto sferico sotto la pianta e roteare la caviglia, aiutano. Altrimenti, se non doveste proprio farcela, optate per un bel tacco largo e quadrato o una zeppa, che senz’altro assicurano un bilanciamento migliore.