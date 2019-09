Uomo, le sneakers che vi faranno perdere la testa quest’autunno

Certi amori non finiscono. E, almeno in questo caso, non hanno neppure bisogno di fare giri immensi per ritornare: restano direttamente. Nel cuore e ai piedi degli uomini anche per questa stagione si conferma il primato delle sneakers. Le hanno chiamate ‘chunky’ o ‘daddy shoes’, per porre l’accento sulle loro dimensioni esagerate. Comodissime, la moda le propone anche sotto i completi più formali ed eleganti. Perfette con i jeans e i pantaloni stretti alla caviglia. Versatili, si portano pure con i modelli più larghi ed oversize. Dalle suole importanti e dai colori accesi, si sono fatte trovare pronte anche all’arrivo dell’autunno…