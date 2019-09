Moda uomo, intramontabile maglietta: come indossarla con stile

Il trucco è non apparire trasandati né lasciare nulla al caso. Anche quando si parla del capo forse più ‘basic’ dell’intero guardaroba maschile. Che è praticamente un ‘must have’: impossibile non avere una maglietta. Nera o bianca, è la più classica e semplice tra le t-shirt. I divi del cinema del passato l’hanno portata sul grande schermo, basti pensare a James Dean e Marlon Brando. Le star contemporanee l’hanno addirittura sdoganata nei loro arrivi al Lido e davanti ai flash dei fotografi all’ultima Mostra del Cinema di Venezia. I designer di moda solitamente la indossano quando si affacciano sulle passerelle per salutare e ringraziare il pubblico delle sfilate…