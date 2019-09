Moda uomo, la cravatta (invece) è viva e in autunno si porta così

I dati più recenti sulle vendite, da un po’ di anni a questa parte, continuano a darla in ribasso. Eppure, un’occasione di riscatto potrebbe arrivare proprio dai trend della moda del prossimo autunno. A guardare, infatti, le proposte degli stilisti e i look di attori e star alle ultime rassegne cinematografiche (dopo Venezia, il Toronto Film Festival) c’è da sperare in una progressiva ripresa, se non proprio addirittura in un piccolo boom. Perché la cravatta continua comunque a piacere, anche se le maglie della formalità maschile si sono ormai inesorabilmente allargate…