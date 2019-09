Un settore in crisi 8 settembre 2019 11:51 Non si comprano più cravatte: crollano le vendite in Italia e all’estero Negli ultimi anni il mercato che valeva 275 milioni di euro è sceso sotto i 200, resistono solo i marchi artigianali

I numeri non lasciano dubbi: la cravatta è in crisi. Nel 2013 il mercato di questo accessorio valeva 275 milioni di euro, nel 2019, dopo anni di continui ribassi sia nelle vendite in Italia che nell’export, scenderà sotto i 200 milioni. La cravatta non sembra più essere un must dell’eleganza maschile: sono sempre meno gli ambiti lavorativi che la impongono, a partire da Montecitorio che per i deputati prevede solo l’obbligo della giacca.

Vendite in ribassoNegli ultimi due anni il fatturato è calato notevolmente: - 9.5% nel 2017 e - 6,6% nel 2018. Le flessioni si riscontrano in Italia (- 6,3% nel 2017, -1,7% nel 2018) ma soprattutto all’estero (-10,2 e meno 8%), in tutti i mercati considerati più redditizi (Stati Uniti, Giappone, Germania e Regno Unito). Il 2019 non presenta inversioni di tendenza, con una perdita del 5% nei primi mesi dell’anno. In difficoltà tutti i distretti del tessile, da quello comasco della seta al polo pugliese di Tricase e Casarano.