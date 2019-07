Moda uomo, quello che alle donne assolutamente non piace

In principio erano il sandalo con il calzino bianco e il pantalone pinocchietto ad avere la pole position di quello che le donne proprio non sopportano in fatto di look maschili. Ma il campo è disseminato di tante piccole ‘insidie’ e non implica solo quello che potreste avere o meno nel guardaroba e scegliere per un appuntamento speciale...

Camicia aperta per l'attore Chris Hemsworth durante una premiere a New York



LA CAMICIA APERTA - Avete, ad esempio, mai prestato particolare attenzione ai bottoni della camicia? Quanti se ne possono lasciare aperti? Il suggerimento è di non andare oltre ai due-tre al massimo e solo nelle situazioni non formali. Uno scollo molto generoso sui tatuaggi può sortire un certo effetto, sulla pelle completamente nuda è del tutto diverso: comunque, è sconsigliato.



BERMUDA SÌ, BERMUDA NO? – Anche se le ultime collezioni maschili hanno sdoganato gli shorts eleganti anche per lui, il pantaloncino corto resta sempre un capo controverso da indossare in occasioni importanti. Dipende sempre dalle circostanze ma, nel dubbio, al primo appuntamento meglio non osare. Da lasciare appeso alla gruccia anche il pantalone striminzito e troppo aderente: generalmente non riscuote molto gradimento tra le donne.



IL MARSUPIO – Sulle passerelle di questa stagione se ne sono visti tanti e di diversi tipi ma la raccomandazione è quella di portarlo su una spalla. Il marsupio sul punto vita non si usa più, tranne in casi eccezionali e con fisici assolutamente scultorei e perfetti.



UN PO’ DI VECCHIE, BUONE MANIERE – La questione non è limitata soltanto a quello che potreste indossare o meno ma abbraccia un ambito molto più ampio: quello delle buone maniere. L’uomo elegante è presente: limitare al massimo l’uso del cellulare durante una cena o una serata, in intimità o semplicemente in compagnia, oltre a essere segno di buona educazione denota anche attenzione verso gli altri. Pollice verso anche per atteggiamenti troppo egocentrici ed egoriferiti e per l’esposizione social in tutti i momenti e a tutti i costi.