Uomo, vestirsi di bianco in estate: gli errori da evitare

Un po' come il nero, è facilissimo da abbinare e amplifica gli altri colori. Il bianco è sempre molto indicato, soprattutto d’estate: casual e chic, informale e molto elegante. Proposto in una molteplicità di stili, non c’è passerella che non l’abbia visto protagonista anche per questa stagione. Evoca freschezza e dà una sensazione di leggerezza e semplicità. Ma vestire in total white può nascondere qualche piccola insidia . Vediamo insieme quale…

LEGGERO, NON BANALE - Se optate per un outfit completamente monocromatico, fate innanzitutto attenzione a non sporcarvi: forse un suggerimento banale ma il bianco mette subito in evidenza anche la più piccola macchiolina. Potrebbe perciò essere utile avere uno smacchiatore a portata di mano, soprattutto in ufficio. Per evitare un look troppo piatto e anonimo, si possono mixare diverse tipologie di tessuto e di gradazioni, come il panna e l’avorio. Molto amato in estate, il bianco mette in risalto anche la carnagione: dà pertanto il meglio di sé quando non si è troppo pallidi e con una leggera abbronzatura.