Uomo, amato nero: come vestirvi se stravedete per il ‘total black’

Comunica mistero ma anche autorevolezza, riservatezza ed eleganza. Colore, non colore, è considerato la somma di tutti e di nessuno. Parliamo del nero: più che una semplice tonalità, a volte uno stile di vita. Protegge e rassicura, come il buio della notte, rimanda ad aspetti interiori, emozioni e profondità nascoste. Nella moda è amatissimo e, spesso, un look ‘total black’ permette grande versatilità e di giocare con gli abbinamenti. È perciò molto presente anche sulle passerelle maschili di questa primavera-estate. Da grande protagonista…