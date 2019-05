Uomo, in caso di pioggia: perché scegliere un anorak

Non è una semplice giacca a vento. Si chiama anorak e si deve la sua invenzione alle popolazioni Inuit, che hanno saputo renderlo un formidabile strumento di difesa dal freddo polare, quindi quello vero. Impermeabile, si infila come fosse un maglione e ripara dalla pioggia e dalle intemperie. A renderlo inconfondibile, una grande tasca centrale, la cerniera frontale e, in genere, il cappuccio. Capo informale, rientra dalle origini nel genere abbigliamento sportivo e da montagna ma è ormai declinato anche nelle varianti più casual e urban, perfetto per la città e praticissimo – ad esempio – per chi si muove in scooter.