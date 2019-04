Moda uomo: ‘chunky’ sneakers o ‘dad shoes’? I modelli più desiderati

Grandi, massicce, dalle suole alte e spesse. Non proprio bellissime, se il riferimento è ai modelli di sneakers più classici. Ingombranti e ricche di dettagli, sono indubbiamente molto comode e versatili. Le chiamano ‘chunky’ (letteralmente, ‘grosso’) ma anche ‘dad shoes’ (le ‘scarpe del papà’) e continuano a dettare la linea da qualche anno a questa parte. Si sposano bene praticamente con ogni tipo di outfit: perfette per quelli sportivi e con i bermuda, sanno anche sdrammatizzare i completi più formali ed eleganti. Il tutto in linea con la tendenza ‘sporty chic’ che ha conquistato le passerelle maschili delle ultime stagioni. Comprese quelle di questa primavera-estate, come si vede dalle proposte delle principali maison…