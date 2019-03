Uomo, in primavera tornano le righe: come indossarle senza eccedere

Più o meno larghe, orizzontali o verticali, diagonali o in giochi di incroci. Tornano le righe , ad animare il guardaroba maschile di primavera. Sottili e discrete, come quelle dei gessati o dei completi più formali, importanti e colorate, come quelle che danno carattere ad outfit disimpegnati…

ATTENTI ALLE BANDE - Le righe strette o più ampie si prestano bene a ogni tipo di look, essendo fondamentalmente declinabili in base alle diverse tipologie: dal più elegante al casual, fino allo sportivo. Eppure va sempre prestata molta attenzione a mantenere un certo equilibrio d’insieme. Il rischio dell’eccesso è, infatti, dietro l’angolo. In linea di massima, quelle larghe si adattano bene a fisici longilinei, le strette a corporature più esili. Inoltre, il capo a righe va indossato sempre da solo, come unico del suo genere, assieme ad altri rigorosamente in tinta unita. Questo per non creare caos e scongiurare così un effetto ridondante.