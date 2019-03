Uomo, come vestire in stile sportivo ma chic

In principio, erano solo tute e scarpe da ginnastica. Poi venne la “rivoluzione”: lasciati ormai alle spalle i tempi in cui l’abbigliamento sportivo era da considerarsi un’entità a sé stante, il mondo della moda si è finalmente dimostrato capace di interpretare il mood anche in chiave casual e raffinata. É così che sono entrati nel guardaroba maschile capi non più strettamente “tecnici” ma pensati per integrarsi con gli altri. Come si vede dalle tante proposte ‘sporty-chic’ portate in passerella da diversi brand: un mix di elementi per spingersi oltre gli stereotipi e le rigidità. Eccone una selezione per lasciarsi ispirare…