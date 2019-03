Uomo, primavera in anticipo: largo ai colori pastello

In versione formale, casual o sportiva: tra le proposte degli stilisti per la prossima stagione, spiccano i colori pastello anche nel guardaroba maschile. Verde, rosa, azzurro: tutti in nuance molto tenui e delicate. Il nero, il marrone, il grigio dei mesi più freddi cedono spazio a tonalità più fresche e leggere. In attesa che la primavera faccia il suo ingresso ‘ufficiale’, ecco una rapida occhiata a quanto si è visto in passerella…