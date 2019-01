Versace: la felice conquista dell’uomo che può esprimere se stesso

Ironico, audace, che non cede a compromessi: in altre parole, libero. Versace celebra, nella sua collezione autunno-inverno 2019/2020, l’uomo che non ha paura di osare, finalmente affrancato da uno stile rigidamente impostato e convenzionale. La sfilata di presentazione, tra gli appuntamenti più attesi e importanti di questa edizione di Milano Moda Uomo, è un tripudio di colori, un caleidoscopio creato ad hoc per esaltare una prorompente energia vitale. Rosa fuxia e giallo fluo, stampe sgargianti, fantasie animalier e giocose, accostamenti coraggiosi. Uno spettacolo allegro, che riflette un’acquisita maggiore libertà di esprimere se stessi, che passa anche attraverso la scelta di cosa indossare.