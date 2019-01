A Milano è tempo di Fashion Week: ode all’uomo che sa vestire

Sarà la sfilata di Ermenegildo Zegna ad aprire, stasera, Milano Moda Uomo . Questa edizione della moda maschile autunno-inverno 2019-2020 ne ha in calendario ben 27, di cui cinque debutti, che renderanno il capoluogo lombardo teatro del fashion system internazionale. A chiudere i battenti spetterà invece lunedì prossimo, 14 gennaio, a Gucci, con una serata speciale al Gucci Hub. I numeri, nel frattempo, mostrano un fatturato in crescita per il settore del menswear.

L’ATTENZIONE AL VESTIRE BENE – La moda italiana celebra così un settore che, pur con volumi inferiori rispetto a quello femminile, ha crescite più marcate. "Registriamo un trend costante dal 2013 del +2%, che ci aspettiamo continui" ha detto Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana. La crescita della moda uomo "è dovuta anche a un cambio generazionale nei nuovi consumatori. Gli under 35 spendono, rispetto al maschio più adulto, in media il 60% in più in abbigliamento. C'è una grande attenzione tra i giovani uomini al vestir bene".



IL CALENDARIO DELLE SFILATE – Malgrado qualche assenza, sono diversi i nomi esordienti e tanti gli attesi ritorni, per un totale di 27 sfilate e 14 presentazioni. Ecco, nel dettaglio, il programma:



Venerdì 11 gennaio

Ore 20 - ERMENEGILDO ZEGNA

Ore 22:30 - Evento CNMI - ELEVATOR TO THE FUTURE



Sabato 12 gennaio

Ore 9/14 - JIMMY CHOO

Ore 10 - M1992 Supported by CNMI

Ore 10/18 - BRUNELLO CUCINELLI

Ore 10/18 - CHURCH’S

Ore 10/18 - KITON

Ore 10:30/14:30 - GIUSEPPE ZANOTTI

Ore 11 - FRANKIE MORELLO

Ore 11/18 - BRIONI

Ore 12 - MAGLIANO Supported by CNMI

Ore 12/18 - ANDREA POMPILIO

Ore 15 - MARNI

Ore 16 - NEIL BARRETT

Ore 17 - LES HOMMES

Ore 18 - VERSACE

Ore 19 - MARCELLO BURLON COUNTY OF MILAN

Ore 20 - BILLIONAIRE



Domenica 13 gennaio

Ore 10 - BED J.W. FORD Supported by CNMI

Ore 10/16 - ELEVENTY

Ore 10:30/17:30 - ORCIANI

Ore 11 - JOHN RICHMOND

Ore 11/14 - DANILO PAURA Supported by CNMI

Ore 12 - MSGM

Ore 13/17 - SANTONI

Ore 14 - SUNNEI

Ore 14/17 - ETRO

Ore 14/18 - BARBANERA Supported by CNMI

Ore 14/18 - LARUSMIANI

Ore 14:30/17:30 - TOD’S

Ore 15 - DAKS

Ore 16 - MIAORAN Supported by CNMI

Ore 18 - PRADA

Ore 19 - UNITED STANDARD Supported by CNMI

Ore 20 - DSQUARED2



Lunedì 14 gennaio

Ore 10 - N°21

Ore 11 - PAL ZILERI

Ore 12 - EMPORIO ARMANI

Ore 14 - FENDI

Ore 15 - ISABEL BENENATO

Ore 16 - SPYDER

Ore 17 - SARTORIAL MONK

Ore 18 - NUMERO 00

Ore 21 - Evento GUCCI



ALTRI EVENTI – Tra i numerosi eventi segnaliamo, in particolare, anche White Street Market, il nuovo format di White in via Tortona 27 (dal 12 al 14 gennaio), dedicato a brand e appassionati di streetwear. E le mostre Fabula, un focus sulla ricerca antropologica sui codici di abbigliamento del fotografo Charles Fréger, all'Armani Silos, e Rosanna Schiaffino e la moda, sul rapporto con il cinema, a Palazzo Morando.