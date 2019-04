Uomini e trench: gli impermeabili più belli da indossare adesso

Humphrey Bogart, Peter Sellers e Cary Grant, indossandolo sul set, hanno contribuito a farlo diventare un capo iconico e senza tempo. Ma già da molto prima l’ impermeabile (o trench ) era considerato un intramontabile del guardaroba maschile. La giacca nata per proteggere dalla pioggia, perfetta per le mezze stagioni, affonda infatti le sue radici già nell’Ottocento. Inizialmente concepita per i soldati in guerra, è diventata poi un simbolo d’eleganza sofisticata anche grazie ai divi del cinema che, di fatto, l'hanno resa immortale .

UN ‘MUST HAVE’ INCONFONDIBILE - Allacciatura a doppiopetto, cintura ai fianchi, tasche, eventuale mantella corta sulle spalle. L’impermeabile è perfetto per completare l’outfit da uomo in questo periodo. Importante è scegliere la lunghezza giusta: quello lungo è indicato per chi supera 1,75 m di altezza. Altrimenti si può optare benissimo per un modello corto o di media lunghezza, che arriva poco sopra al ginocchio. Beige è il colore classico, per antonomasia: si abbina facilmente, in quanto neutro. Molto elegante anche la versione in nero o blu. Più vivaci e allegre sono le varianti colorate, proposte anche sulle passerelle della primavera-estate.