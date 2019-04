Uomo, smoking & co: elegante sì ma non troppo formale

Mono ma anche doppiopetto, rigorosamente in nero o dai colori sgargianti e metallizzati, lunga o avvitata, da portare aperta o chiusa a mo’ di vestaglia: la giacca da uomo catalizza l’attenzione e dà un’impronta caratterizzante al look, dal più sportivo e casual al più classico e formale. Guardando, in particolare, alle proposte di alcune maison per la primavera si nota subito come si stia ridefinendo ormai il concetto di eleganza…