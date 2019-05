Uomo, ecco i bermuda eleganti: perché non potrete più farne a meno

Sembra un paradosso ma, in fondo, non lo è. I bermuda da uomo eleganti esistono e quest’estate spopoleranno anche in città. Riservati un tempo solo agli animi più sportivi, gli stilisti li hanno coraggiosamente presentati per la stagione a venire in una ritrovata veste formale. Devono il loro nome all’arcipelago delle Bermuda, dove furono inventati per aggirare il divieto imposto alle donne di indossare gonne troppo corte. L’esercito britannico, in seguito, li amò tantissimo, adottandoli come divisa ufficiale per affrontare il caldo nelle colonie. Dalle uniformi delle scuole a quelle degli scout, ne hanno fatta di strada i pantaloncini corti…