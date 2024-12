Notre Dame, la borsa di Brigitte Macron dedicata a Lady Diana

E pensare che tutto nacque da un cadeau. Fu infatti un’altra Première dame, Danielle Mitterrand, a regalare a Lady Diana una piccola borsa in pelle nera, trapuntata e con le impunture a vista, con i manici per essere portata a mano. Creazione della maison Dior, è ancora oggi tra le it bag più desiderate e, proprio in omaggio a Diana, venne in seguito ribattezzata Lady Dior. In origine si chiamava Chouchou e nel 1995, quando venne donata alla Principessa, non era stata ancora lanciata sul mercato. L’occasione, anche allora, fu un’inaugurazione parigina: quella della mostra dedicata alle opere di Paul Cézanne allestita presso il Grand Palais. Da quel momento divenne tra i modelli più amati di Lady D, che la indossò in diverse occasioni pubbliche in varie parti del mondo, contribuendone al successo.



Per la copertina, credit: Afp e IPA Agency