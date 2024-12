Prima della Scala 2024: i look più belli e i flop memorabili

A Milano tutto è pronto per un'opera che manca dal Piermarini da 25 anni, "La Forza del Destino" di Giuseppe Verdi. Come da tradizione la sera del 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio, nel foyer gli occhi saranno ancora una volta puntati sugli outfit del pubblico che si appresta a entrare in platea e in galleria. Presidenti e primi ministri, politici ed esponenti dell'industria e delle principali aziende del nostro Paese, attrici e attori, volti dello spettacolo e della tv, socialite. È una serata di abiti da sera eleganti e principeschi, di strass e perline, di velluto e tessuti preziosi, parure di gioielli tirate fuori dalle casseforti di famiglia o sponsorizzate da noti brand. Nel corso degli anni non sono poi mancate mise azzardate e piuttosto audaci, vistose e quasi ai limiti del buon gusto e del decoro che invece richiederebbero l'occasione e la location.



(Per la copertina, credit: IPA Agency e AFP)