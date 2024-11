Kim Kardashian super sexy ai LACMA 2024 con la croce di Lady Diana

Un tripudio di oro, argento, ametiste e diamanti, per un totale di 5,25 carati. Il preziosissimo pendente è stato indossato in pubblico da Lady D in un’unica occasione, il 27 ottobre 1987, durante un evento benefico di raccolta fondi per un’associazione di promozione per la salute delle donne, il Charity Gala Evening On Behalf Of Birthright. Tra il gotico e il rinascimentale, il gioiello apparteneva a Naim Attallah, all’epoca amministratore delegato del luxury brand britannico Asprey & Garrard.