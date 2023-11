LACMA Art + Film Gala 2023: gli abiti più eleganti e le super top

A poche settimane da Gucci Ancora, la sfilata di debutto che ha definito i codici del nuovo guardaroba per il giorno, il brand ha presentato in occasione del Lacma Art + Film Gala 2023 la prima collezione eveningwear firmata dal direttore creativo Sabato De Sarno. C'è vita dopo il tramonto.



Sono abiti dalla stessa attitudine, ancorata alla realtà - spiega la nota della maison - e fatta di gioia e umanità, quelli della collezione Gucci Ancora Notte. Ad indossarla, e presentarla ufficialmente, sono state anche le supermodelle Mariacarla Boscono, Vittoria Ceretti, Kirsty Hume e Abbey Lee.



Creazione dopo creazione rivivono i ricami preziosi nati da uno studio sull'archivio e in particolare su una selezione di borse minaudière risalenti agli anni Cinquanta. Tornano anche i micro shorts, qui a rendere contemporanei gli abiti di crepe fluida che sono un omaggio agli anni Novanta. Dopo aver impreziosito minidress e cappotti, gli inserti in pizzo e le frange perlinate ora si stagliano su silhouette scivolate. Negli abiti in cady con lo scollo a camicia infiocchettata c'è una riflessione su quanto è "da giorno" e quanto è "da sera": dipende solo da come li si indossa. I confini sono sfumati, pertanto tutti si sentono liberi di esprimere se stessi attraverso gli abiti.