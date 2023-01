Fashion Week, Gucci: la prima sfilata senza Alessandro Michele

Ma anche il più atteso. Gucci ha dato il via alle sfilate della Fashion Week di Milano, dedicata alle collezioni uomo per il prossimo autunno inverno, con un evento che segna di fatto la fase di passaggio della maison dalla doppia G dopo l’addio del direttore creativo Alessandro Michele . Dalla passerella emerge un’estetica sicuramente più lineare e semplice, a tratti sobria ed essenziale .

Pitti People, non solo “Peacock”: il look di chi va al salone

La collezione Gucci uomo autunno inverno 2023 “si avvale della formula dell’improvvisazione come metodo: uno strumento costruttivo del processo creativo, un atto collaborativo”, si legge nel comunicato della maison. In passerella colori vivaci e tonalità pastello, forme sartoriali ampie e fluide. L’abbigliamento sportivo è ispirato agli archivi degli anni Ottanta, i capi da motociclista rendono omaggio a quelli dei primi Duemila. Pantaloni in denim, foulard vintage, rivisitazioni della iconica borsa "Jackie". Lo show ha visto anche la performance “live” della band Ceramic Dog di Marc Ribot, che ha composto una colonna sonora ad hoc per l’occasione.