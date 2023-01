Milano Fashion Week, apre Gucci: le sfilate moda uomo da seguire

Gucci rientra nel calendario maschile della Fashion Week di Milano e dà il via alla prima settimana della moda di questo 2023 , da venerdì 13 fino a martedì 17 gennaio. In passerella, le collezioni autunno inverno 2023. In numeri: un totale di oltre 72 appuntamenti, tra cui 21 sfilate e 31 presentazioni.



A chiudere il calendario dei Fashion show in presenza è Zegna, lunedì 16 gennaio alle ore 15. Occhi puntati anche sulle sfilate di Giorgio Armani (Emporio Armani sabato alle ore 11:30, Giorgio Armani lunedì dalle 10), Dolce&Gabbana (sabato alle 12:30), Fendi (alle 14), Etro e Prada (entrambi domenica, rispettivamente alle 12 e alle 14). A capo della fila – come anticipato – c'è Gucci, che sfila venerdì alle ore 14, primo défilé senza Alessandro Michele alla direzione artistica. Tra i debutti in passerella, il marchio londinese Charles Jeffrey Loverboy, che nel giugno 2022 era stato presente in calendario con un progetto digitale. Nel calendario delle presentazioni, invece, per la prima volta presenti ADD, Bonsai, Charles Philip, Iuter, Sestini, Tagliatore e Valstar. Tra gli eventi, da segnalare Colmar, che in occasione del suo 100esimo anniversario presenta in anteprima la nuova collezione Colmar Revolution.



È possibile seguire la Milano Fashion Week Men’s Collection dalla piattaforma della Camera Nazionale della Moda Italiana. In città, lo streaming delle sfilate viene diffuso attraverso il maxi led posizionato sul Duomo di Milano.



Nella foto, un modello della collezione primavera estate 2023 di Dolce&Gabbana, presentata nel corso dell’ultima Milano Fashion Week maschile dello scorso giugno