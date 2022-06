Fashion Week, Dolce&Gabbana: tornano i capi storici dal ‘90 a oggi

Dai jeans strappati alla collana rosario, dai blazer bianchi alle canottiere. Tutti con un’etichetta e la scritta “re-editing”, ovvero rimessi in produzione . La collezione uomo di Dolce&Gabbana per la primavera estate 2023 è un vero tuffo nel passato tra i capi più amati di sempre e che continuano ad essere richiestissimi. Con una dedica speciale a David Beckham .

UN TRIBUTO A DAVID BECKHAM

dal ’90 ad oggi

l’icona delle icone

di tutti

- “Ci vengono chiesti continuamente questi capi storici – hanno spiegato Domenico Dolce e Stefano Gabbana – e, facendo una ricerca sugli account di reselling, abbiamo visto che tutti stanno impazzendo per D&G e per l’uomo Dolce&Gabbana, perché la nuova generazione non conosce queste cose ma le vorrebbe”. Erano gli anni di David Beckham e questa collezione è anche un tributo al calciatore: “Non c’ un sostituto, è rimasto– aggiungono gli stilisti –. David ha segnato una svolta: prima di lui la moda era per addetti ai lavori, sdoganandola è diventata”.