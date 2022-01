Milano Fashion Week: Dolce&Gabbana nel futuro con Machine Gun Kelly

Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana, i look della sfilata Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 | Machine Gun Kelly (Image courtesy of Dolce&Gabbana) Ufficio stampa 1 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 2 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 3 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 4 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 5 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 6 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 7 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 8 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 9 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 10 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 11 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 12 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 13 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 Ansa 14 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 | Machine Gun Kelly (Image courtesy of Dolce&Gabbana) Ufficio stampa 15 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 | Machine Gun Kelly e Megan Fox (Image courtesy of Dolce&Gabbana) Ufficio stampa 16 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 | Megan Fox (Image courtesy of Dolce&Gabbana) Ufficio stampa 17 di 18 Milano Fashion Week uomo 2022: Dolce&Gabbana autunno inverno 2022 | Megan Fox (Image courtesy of Dolce&Gabbana) Ufficio stampa 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci

“Rompere ciò che è ovvio per cercare una libertà nuova”. Ne sono sempre più convinti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che a Milano hanno presentato negli spazi del loro Metropol la collezione uomo per il prossimo autunno inverno. E il nuovo “lo si riconosce, lo capisci subito”. Il risultato sono creazioni, sempre all’insegna del fatto a mano e dell’artigianalità italiana, rivolte e dedicate ai giovani, per “una svolta totale nel costume”.