Sfilate Milano Fashion Week, Fendi: l'uomo dandy veste anche in gonna

Gonne pantalone e gambaletti, spille e collane di perle. Se le donne hanno imparato ad attingere al guardaroba degli uomini (dai pantaloni alle giacche, dalle camicie ai cappotti), perché non può valere lo stesso, al contrario? Lo spiega più o meno in questi termini Silvia Venturini Fendi, che in passerella a Milano ha presentato la collezione per il prossimo autunno inverno della maison.