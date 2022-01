Covid, Armani cancella le sfilate: “Salute e sicurezza prioritarie”

Ufficio stampa

Una decisione presa a malincuore, dopo un’attenta riflessione, in considerazione del peggioramento della situazione epidemiologica in Italia e in Europa. Giorgio Armani ha comunicato la cancellazione delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani uomo autunno inverno 2022 2023 e della sfilata Alta Moda Giorgio Armani Privé primavera estate 2022, previste nelle prossime settimane, rispettivamente durante la settimana della moda maschile di Milano e quella di Haute Couture parigina.