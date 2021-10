Moda, Giorgio Armani: sfilata-evento a Dubai sul tetto del mondo

Un evento esclusivo, sotto le stelle di Dubai e in una location suggestiva come sa essere il Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo . Giorgio Armani è tornato dopo undici anni nella città simbolo del lusso negli Emirati Arabi per celebrare, con una nuova tappa delle "One Night Only", il decimo anniversario dell’apertura degli Armani hotel di Milano e Dubai.

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Mélanie Laurents (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Madelyn Cline (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Celina Locks (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Lo stilista con Lily James (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Marcell Jacobs (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Taylor Hill (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Lo stilista con Sharon Stone (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Sharon Stone (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Lo stilista con Chris Martin (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Chris Martin (Credit: German Larkin)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Lo stilista con i modelli (Credit: SGP)

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | La sfilata

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai"

Giorgio Armani, "One Night Only Dubai" | Lo stilista nel finale della sfilata (Credit: SGP)

UN NUOVA ENERGIA CREATIVA - "Il Middle East è la culla di una nuova concezione di lusso, sinonimo di continua evoluzione e sperimentazione - ha spiegato Giorgio Armani -, capace di attingere alle radici e alla magia di una cultura ricca e profonda per dar vita a una nuova energia creativa". Location dell'evento, l'Armani Hotel Pavilion, che si trova all'interno dell'iconico grattacielo Burj Khalifa. "One Night Only Dubai" ha avuto inizio con la sfilata della collezione Giorgio Armani uomo e donna primavera estate 2022 e di una selezione di look di Alta Moda Giorgio Armani Privé della collezione "Shine" autunno inverno 2021-22. Allo show è seguita una speciale live performance di Chris Martin dei Coldplay ed hanno partecipato celebrities e personalità internazionali.



L'ATTENZIONE AL PIANETA - L'evento si è svolto anche in concomitanza con Expo 2020, l’esposizione universale inaugurata lo scorso primo ottobre, ed è stato progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale. "One Night Only" è l’evento itinerante che porta l’universo Armani nelle più importanti città del mondo e che ha toccato fino a oggi sette città: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014 e Dubai, appunto, nel 2021.