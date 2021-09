Sfilate Milano Fashion Week, Giorgio Armani: tornare a innamorarsi

Moda, Giorgio Armani: i look della sfilata primavera estate 2022 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 1 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 2 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 3 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 4 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 5 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 6 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 7 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 Ufficio stampa 8 di 9 Giorgio Armani - Collezione primavera estate 2022 | Lo stilista con le modelle nel finale di sfilata Ufficio stampa 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Oggi si ha voglia di dolcezza, di essere innamorati e che qualcuno si innamori di noi. Abbiamo voglia di recuperare dei rapporti persi a causa del mondo, che sta andando verso una situazione discutibile. Teniamo quello che abbiamo con i denti, abbiamo la Terra: cerchiamo di salvare lei e noi stessi". Giorgio Armani accompagna con queste parole la sfilata di presentazione delle sue collezioni donna per la primavera estate 2022, che è tornata a tenersi dopo più di vent’anni nello storico teatro di via Borgonuovo 21, a Milano. E le modelle, in passerella, hanno sfilato – in maniera del tutto inedita – con il sorriso.