Milano Fashion Week, Fendi: femminilità forte e amore per il vintage

Milano Fashion Week, Fendi primavera estate 2022: i look della sfilata Fendi primavera estate 2022 IPA 1 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 2 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 3 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 4 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 5 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 6 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 7 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 8 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 9 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 10 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 11 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 12 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 13 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 14 di 15 Fendi primavera estate 2022 IPA 15 di 15 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un tuffo nell’era dello Studio 54 e un omaggio all’indimenticato (e indimenticabile) Karl Lagerfeld, assieme alla riscoperta del lavoro di illustratore di Antonio Lopez. La collezione donna di Fendi per la primavera estate 2022 disegnata da Kim Jones, prima sfilata in presenza dopo le restrizioni dovute al Covid, trae origine dagli archivi della maison ma è anche un tributo alla donna contemporanea, forte e potente, o meglio “empowered”, come la definisce lo stesso direttore creativo.