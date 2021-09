Milano Moda Donna 2021: Fashion week di settembre, cosa ci aspetta

SPAZIO ANCHE ALL’UOMO – Non mancano le sfilate in co-ed, uomo e donna, come quella di Versace, in programma venerdì 24 settembre (nella foto Irina Shayk durante la sfilata di presentazione delle collezioni per la primavera estate 2021). Tra i brand che debuttano per la prima volta all’interno del calendario delle sfilate, anche Luisa Spagnoli. Durante la settimana della moda donna sono molte pure le ricorrenze, celebrate con varie iniziative. Come la mostra per il 40esimo anniversario della nascita del brand Emporio Armani, “The Way We Are", che dagli spazi di Armani/Silos racconta quattro decadi di storia del marchio sotto forma di abiti, immagini e filmati che ne ripercorrono filosofia e spirito. La Camera della Moda ha ideato, inoltre, una serie di progetti che sottolineano l’impegno poliedrico dell’associazione rispetto a differenti tematiche, come sostenibilità, sostegno ai giovani designer e ricerca di talenti emergenti.