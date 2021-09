Moda, Iris Apfel: in arrivo una collezione ispirata ai suoi look

Uno stile inconfondibile e molto, molto personale . Abiti colorati e sgargianti, accessori e gioielli importanti e vistosi. Impossibile passare inosservati, con uno stile come quello ideato da Iris Apfel . Imprenditrice, interior designer e modella statunitense, icona fashion, con un seguito fortissimo anche sui social, ha da poco compiuto i cento anni . E, durante l'ultima Fashion Week di New York, ha annunciato l'arrivo di una collezione ispirata a lei , disponibile da gennaio 2022 e a prezzi accessibili.

OMAGGIO A UNO STILE UNICO - Rende omaggio allo stile unico di Iris Apfel la collezione "Iris Apfel x H&M", creata in collaborazione con lei e disponibile all'inizio del 2022 in selezionati punti vendita del brand e online sul sito ufficiale. I capi chiave includono coloratissimi set coordinati, completi floreali, abiti con volant e dalle stampe vivaci caratterizzati da un mix di texture, tagli e motivi particolari. Per completare il guardaroba è stata ideata anche una linea di gioielli e accessori, che traggono ispirazione dai look a strati di Iris e dall'amore per i volumi con un richiamo al mondo animale, vegetale e a tesori di un'altra dimensione. Inoltre, tutti i materiali utilizzati sono riciclati o provenienti da fonti più sostenibili e ogni capo e accessorio è stato realizzato pensando alla circolarità.