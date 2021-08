Moda, i 100 anni di Iris Apfel: come inventarsi uno stile personale

ICONA FASHION E TANTO ALTRO - Un look stravagante, eccessivo e appariscente ma mai volgare. Iris Apfel, nata il 29 agosto 1921 ad Astoria, New York, ha il dono di anticipare le tendenze e di non passare mai inosservata. Suo il motto “More is more & less is a bore” (che suona un po’ come meglio aggiungere, sottrarre è una noia), che mette in pratica indossando maxi collane, molti bracciali e accessori vistosi, occhiali esageratamente grandi, abiti coloratissimi e dalle fantasie più disparate. “Penso bisogna essere originali ma non fino al punto da sembrare svitati – ha dichiarato nel corso di una sua intervista –. L’importante è conoscere se stessi, non seguire i trend del momento e imparare anche a correre qualche rischio”. Appassionata anche di arte, colleziona oggetti e accessori provenienti da tutto il mondo. Ancora una curiosità: come interior designer e disegnatrice di tessuti, ha progettato anche gli interni della Casa Bianca durante le presidenze di Truman, Eisenhower, Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan e Clinton.