Non basta, da solo, un abito di buona fattura. Non è nemmeno un concetto che riguarda il mero aspetto fisico. L’eleganza, si sa, va oltre le mode , i trend del momento, la bellezza fine a se stessa. Riguarda il proprio modo di essere, di muoversi, di comportarsi con disinvoltura. Ma anche di suscitare interesse, destare fascino e ammirazione . É una vera e propria arte di vivere , che può essere affinata. Vediamo come, a partire da questi tre semplici step.

AVERE UN ASPETTO CURATO – Capelli puliti e ordinati, un taglio adatto alla propria età, barba regolata o una rasatura ineccepibile ed eseguita senza provocare arrossamenti e piccole lesioni. Fondamentale, per quanto attiene alla cura del proprio aspetto fisico, è anche avere sempre mani a posto e unghie corte e pulite. Se amate indossare gli anelli, meglio non esagerare. Uno, massimo due per mano è più che sufficiente. Parsimonia e senso della misura anche con bracciali e braccialetti.



SAPER SCEGLIERE GLI ABBINAMENTI GIUSTI – Per scegliere l’outfit giusto va tenuto innanzitutto in considerazione il contesto. I completi giacca e pantalone sono, in genere, indicati per le occasioni più formali. Meglio sempre prediligere le tonalità classiche, il nero o il blu. Qualora optaste per un look colorato, attenzione ad accostare tra loro fantasie e diverse tipologie di righe. In generale, vanno preferiti i complementari e, nel caso di nuance simili, che siano sfumate tra loro.



ATTENZIONE ALLE SCARPE – Infine, last but not least, va saputa individuare la tipologia di scarpa adatta a ogni contesto. Le sneakers, ormai sdoganate un po’ ovunque, vanno ben tenute e pulite. Sarebbero indicate solo per le situazioni più “rilassate” e le passeggiate. Anche i mocassini vanno bene in contesti informali. Veri e propri "jolly" sono le polacchine, che si prestano a ogni contesto casual ma anche all’ufficio, all’aperitivo, a un primo appuntamento.