Moda uomo, i sei pezzi essenziali per tornare a vestire bene

Torneremo a vestire e a vestire bene . È pronto a scommetterci il mondo della moda che lavora alla ripartenza post Covid con i primi grandi eventi di questo 2021: l'apertura dell'edizione digitale della 99esima edizione di Pitti Uomo (affidata a uno "special opening" online in programma oggi, martedì 12 gennaio, dalla piattaforma Pitti Connect con Brunello Cucinelli) e le presentazioni della Fashion week maschile di Milano, che prende il via da venerdì prossimo, 15 gennaio, fino a martedì 19. Quali sono allora i capi "jolly" su cui puntare per sentirsi dei "gentlemen" sempre ma senza rinunciare a comfort e praticità?

Eleganza ma anche praticità: Matthew McConaughey e Hugh Grant alla presentazione della serie tv “The Gentlemen”, che li vede tra i protagonisti



I "MUST HAVE" ESSENZIALI - Il consiglio è di ricominciare dai fondamentali, i "must have" di ogni guardaroba maschile che si rispetti. Presupponendo di essere ormai a posto con felpe e tute, è il momento di approfittare dei saldi invernali e investire in una giacca sportiva. Spazio ai pantaloni più classici, quelli dalla vita leggermente alta, e alla camicia bianca, eterno passepartout. Altro grande classico che non muore mai è il pullover. Da prendere anche un paio di scarpe stringate modello Derby o Oxford (mettendo, quindi, per un attimo da parte le sempre amatissime sneakers). Infine, le calze: lunghe, preferibilmente a tinta unita o a micro fantasia, sempre di una tonalità più scura rispetto al pantalone.