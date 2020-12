Moda, Milano Fashion Week: ecco come saranno le sfilate di gennaio

Un'edizione innovativa, capace di adeguarsi e interpretare le particolari esigenze del momento, proponendo il giusto mix tra appuntamenti dal vivo e digitali . L’eleganza maschile torna protagonista in città con la Milano Fashion Week Women’s - Mens’ Collection autunno inverno 2022, in programma dal 15 al 19 gennaio prossimi. Prevede 39 brand presenti in calendario, di cui 10 per la prima volta, e sarà aperta da Ermenegildo Zegna .

LA MODA CHE VERRÀ - In quest’edizione digitale sfileranno dal vivo Dolce&Gabbana, Fendi, Etro, Kway e Solid Homme (per questi ultimi due sarà il loro debutto in passerella a Milano). Gli altri brand presenti per la prima volta in calendario sono Dima Leu (vincitore di Who’s next 2020), Vaderetro, Dalpos, Dhruv Kapoor ed Tokyo James. L’appuntamento interamente dedicato alla moda uomo si potrà seguire su milanofashionweek.cameramoda.it, la piattaforma digitale di Camera Nazionale della Moda Italiana, che trasmetterà i contenuti dei marchi presenti in calendario in streaming con sfilate, video, eventi phygital e stanze tematiche che approfondiranno argomenti di grande attualità e importanza per CNMI, come sostenibilità e inclusione. Sempre sul sito cameramoda.it saranno a diposizione anche tutte le info su calendario e appuntamenti.