Moda e Covid, il messaggio di Giorgio Armani per Milano: "Io ci sono"

"Io ci sono per Milano, con i milanesi, con sentimento", firmato: Giorgio Armani. È il messaggio che lo stilista ha scelto di rivolgere ai suoi concittadini in occasione del Natale. Una breve lettera alla città, che vuole infondere coraggio in questi mesi difficili, che è diventata anche un cartellone posizionato nella centralissima via Broletto, da sempre luogo deputato alle campagne pubblicitarie della maison, e in varie pensiline dei mezzi in giro per la città.