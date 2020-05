La ripartenza della moda: Giorgio Armani dedica un murale ai medici

'Angels', disegno di Franco Rivolli - via Broletto, Milano (courtesy of Giorgio Armani)

GESTI DI GRATITUDINE - “Per ripartire in sicurezza abbiamo ancora bisogno di lei”, sono le parole di incoraggiamento dello stilista che si leggono accanto al disegno di Franco Rivolli. Dopo la lettera con la quale ha voluto ringraziare nelle prime settimane della crisi tutti gli operatori sanitari per il loro strenuo lavoro, Giorgio Armani punta di nuovo l’attenzione sull’impegno di chi, ancora in prima linea, si sta prendendo cura delle persone, invitando gli italiani a non abbassare la guardia. Per la stessa ragione, a Tokyo ha deciso dallo scorso weekend di illuminare di blu la facciata dell’Armani Ginza Tower. Colore che, in Giappone, è usato per esprimere gratitudine alle persone che lavorano in ambito medico per il loro grande impegno nella lotta al coronavirus.