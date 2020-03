Coronavirus, Giorgio Armani scrive ai medici: “Impegno commovente”

Lo stilista ha scelto la formula della lettera per dare il suo segnale di vicinanza al personale medico e sanitario in prima linea nella lotta al coronavirus. È anche tra i primi grandi nomi ad avere effettuato una donazione a sostegno degli ospedali e a supporto dell'attività della Protezione civile. È stato, inoltre, tra i primi a chiudere i suoi negozi, ristoranti e hotel a Milano già all'inizio dell'emergenza, per prevenire il più possibile la crescita dei contagi e il primo, durante l'ultima Fashion week, a scegliere la formula della sfilata a porte chiuse, lo scorso 23 febbraio.