Moda, da Liam Gallagher a Timothée Chalamet: torna un cappello mitico

Svasato, dalla forma squadrata, perfetto per ripararsi anche dalla pioggia se proprio non volete aprire l’ombrello. Liam Gallagher lo indossava sul palco durante i concerti degli Oasis venti anni fa . Negli ultimi giorni, è tornato invece alla ribalta perché l’ha indossato l’attore Timothée Chalamet per alcuni scatti pubblicati sul suo account Instagram. Parliamo del secchiello , il cappello alla pescatora , il “ bucket hat ”. Che le passerelle della moda maschile, nemmeno a dirlo, avevano già anticipato tra i trend di questo autunno inverno…

UN GRANDE REVIVAL - In tessuto impermeabile, in ecopelliccia per affrontare meglio i rigori dell’inverno, in maglia, trapuntato a richiamo della lavorazione e dell’imbottitura dei piumini, i “puffer jackets”. Il cappello alla pescatora è da sempre un accessorio molto versatile. Ha fatto la sua comparsa tra la fine degli anni Novanta e il Duemila, quand’era in grande spolvero. Perfetto con outfit casual e sportivi, gli uomini lo amano per la sua praticità. Torna, di gran carriera, in questa stagione rivisitato e proposto in diverse varianti, anche in chiave ironica.