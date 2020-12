Moda, il tartan: dal look da copiare a Kate a come indossarlo a Natale Dettagli e accessori tartan per il look di Kate Middleton a Cardiff, una delle tappe del Royal tour Afp 1 di 14 Dettagli e accessori tartan per il look di Kate Middleton a Cardiff, una delle tappe del Royal tour Afp 2 di 14 Dettagli e accessori tartan per il look di Kate Middleton a Cardiff, una delle tappe del Royal tour Afp 3 di 14 Dettagli e accessori tartan per il look di Kate Middleton a Cardiff, una delle tappe del Royal tour Afp 4 di 14 Dettagli e accessori tartan per il look di Kate Middleton a Cardiff, una delle tappe del Royal tour Afp 5 di 14 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 14 Luisa Spagnoli Ufficio stampa 7 di 14 Etro Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 14 Ralph & Russo Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 14 Saint Laurent Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 14 Miu Miu Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 14 Tod's Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 14 Victoria Beckham Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 14 Il tartan anche tra le proposte del Natale di Intimissimi Ufficio stampa 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

Deve le sue origini alla Scozia. Si tratta, infatti, del tradizionale "pattern", ovvero il disegno dei tessuti in lana delle Highlands. In Italia lo chiamiamo, infatti, scozzese ed è dato dalle geometrie di colori diversi che si ripetono su uno schema definito. A guardarlo, in questo periodo, fa tanto Natale: parliamo del tartan, già tra le tendenze della moda di questo autunno inverno. Ora più mai è tornato alla ribalta anche grazie a un look sfoggiato da Kate Middleton in occasione del Royal tour, il viaggio in treno compiuto assieme al marito William in cui la coppia ha percorso tutta la Gran Bretagna per ringraziare quanti si sono spesi nel fronteggiare l’emergenza coronavirus…